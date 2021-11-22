У Норвегії представили перше в світі «безпілотне» вантажне судно

Поки його тестують у попередніх рейсах

Норвезькі інженери представили перше в світі безпілотне автономне вантажне судно Yara Birkeland, яке, до того ж, не шкодить довкіллю. Про це повідомляє techxplore.com.

Судно має 80 м завдовжки, водотоннажність 3,2 тис. тонн та незабаром почне дворічні робочі випробування. Спочатку воно пересуватиметься за допомогою помічника капітана, який налагоджуватиме маневри судна, щоб у подальшому штучний інтелект корабля перевозив вантажі автономно.

Відстані, які долатиме судно, спочатку будуть невеликими, проте вчені вже на першому етапі випробувань стикнуться із кількома проблемами. Пристрою доведеться орієнтуватися у вузькому фіорді, пройти під двома мостами, справляючись з течіями та інтенсивним рухом торгових суден, прогулянкових кораблів та байдарок, а потім причалити в одному з найжвавіших портів Норвегії.

Наступні кілька місяців судно навчатиметься без вантажів. «Передусім, ми повинні виявити об'єкти, що пропливають повз, за допомогою комп'ютерного зору. Наприклад, ми маємо визначити, що це байдарка, а потім визначити, що з нею робити», – зазначили дослідники.

«Багато інцидентів на судах відбувається через людські помилки, наприклад, через втому, – зазначив керівник проєкту Йостейн Браатен. – А автономне керування може забезпечити безпечну подорож».

Раніше повідомлялося, що в Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія.

Читайте також: