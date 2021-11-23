США зробили прогноз щодо термінів запуску «Північного потоку – 2»

Документ з прогнозом було передано до Конгресу напередодні нових санкцій

У США вважають, що російський газопровід «Північний потік – 2» може розпочати роботу через «кілька місяців», пише Bloomberg.

Такий прогноз щодо термінів запуску дала адміністрація президента країни Джо Байдена у щоквартальній доповіді щодо «Північного потоку – 2». Документ було передано до Конгресу напередодні нових санкцій.

Сьогодні повідомлялося, що США вводять санкції проти двох суден та однієї компанії, які беруть участь у реалізації проєкту газопроводу. Нові обмежувальні заходи торкнуться пов'язаної з Росією компанії Transadria Ltd і корабля «Марлін», що знаходиться у її власності. За даними порталу MarineTraffic, судно ходить під прапором Росії. Назву другого корабля Держдеп уточнювати не став.

При цьому США зробили виняток і вирішили не запроваджувати санкції проти німецького судна, пов'язаного з будівництвом газопроводу.

У Німеччині вважають, що у найкращому разі подолати всі юридичні тонкощі на шляху сертифікації «Північного потоку – 2» вдасться до весни, причому не обов'язково до її початку.

До слова, депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

Як відомо, американські сенатори пропонували вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».