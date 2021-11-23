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    США зробили прогноз щодо термінів запуску «Північного потоку – 2»

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    &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; може розпочати роботу через &laquo;кілька місяців&raquo; - США зробили прогноз щодо термінів запуску «Північного потоку – 2»
    «Північний потік – 2» може розпочати роботу через «кілька місяців»
    фото: Getty

    Документ з прогнозом було передано до Конгресу напередодні нових санкцій

    У США вважають, що російський газопровід «Північний потік – 2» може розпочати роботу через «кілька місяців», пише Bloomberg.

    Такий прогноз щодо термінів запуску дала адміністрація президента країни Джо Байдена у щоквартальній доповіді щодо «Північного потоку – 2». Документ було передано до Конгресу напередодні нових санкцій.

    Сьогодні повідомлялося, що США вводять санкції проти двох суден та однієї компанії, які беруть участь у реалізації проєкту газопроводу. Нові обмежувальні заходи торкнуться пов'язаної з Росією компанії Transadria Ltd і корабля «Марлін», що знаходиться у її власності. За даними порталу MarineTraffic, судно ходить під прапором Росії. Назву другого корабля Держдеп уточнювати не став.

    При цьому США зробили виняток і вирішили не запроваджувати санкції проти німецького судна, пов'язаного з будівництвом газопроводу.

    У Німеччині вважають, що у найкращому разі подолати всі юридичні тонкощі на шляху сертифікації «Північного потоку – 2» вдасться до весни, причому не обов'язково до її початку.

    До слова, депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

    Як відомо, американські сенатори пропонували вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».

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    Теги: Росія енергетика США санкції Північний потік-2
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    США зробили прогноз щодо термінів запуску «Північного потоку – 2»