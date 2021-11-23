Держдеп зробив заяву щодо можливого вторгнення Росії в Україну

У США стверджують, що більшість російських тактичних груп вже перебувають на своїх позиціях

У США знайомі зі схемами, за якими діє Росія

США прокоментували можливе вторгнення Росії в Україну.

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс оцінив повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито готує вторгнення в Україну. Про це повідомляє «РІА Новини».

За його словами, у Вашингтоні не знають намірів Москви. Проте дипломат зазначив, що у США знайомі зі схемами, за якими діє Росія. Він також наголосив, що будь-які агресивні дії у бік України могли б викликати занепокоєння Штатів.

При цьому Прайс не став розкривати, які кроки підуть щодо Росії за такого розвитку подій. «Ми б не хотіли розкривати наші схеми дій», – заявив він.

Нагадаємо, Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що розвідка Сполучених Штатів вважає, що ризики військового вторгнення Росії на територію України зростають з похолоданням.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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