Громадський транспорт без заторів: на Харківському шосе запустили виділену смугу

Смуга для руху громадського транспорту пролягає від Дарницької площі до вулиці Привокзальної

Харківське шосе стало 32 локацією, де громадський транспорт отримав свою смугу

У минулі вихідні на Харківському шосе від Дарницької площі до вулиці Привокзальної «запрацювала» смуга для руху громадського транспорту. Довжина смуги – 3 км в обидва напрямки. Харківське шосе стало 32 локацією, де столичний громадський транспорт отримав свою смугу. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

«Завдяки запровадженню виділеної смуги для руху транспортних засобів на Харківському шосе з’єднуються 3 лівобережні райони столиці – Деснянський, Дніпровський і Дарницький та правий берег столиці. Відтепер громадський транспорт матиме перевагу у русі на ключових магістралях лівобережних районів: Харківське шосе – просп. Миру – вул. Будівельників – просп. Визволителів – б-р Перова. А також магістралях, які з’єднують лівий та правий береги Києва: Харківське шосе – просп. Ю. Гагаріна – вул. Братиславська – просп. Р. Шухевича – Північний міст – просп. С. Бандери – вул. О. Теліги. Таким чином, міський громадський транспорт матиме можливість уникати заторів і дотримуватися графіку руху», – зазначив Густєлєв.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації звернув увагу, що влаштування виділеної смуги для руху громадського транспорту на Харківському шосе також є реалізацією міської ініціативи зі збору пропозицій від киян щодо підвищення безпеки руху та покращення транспортної інфраструктури столиці, яка стартувала 8 липня. Так, за останні 3 тижні на адресу Департаменту транспортної інфраструктури столиці надійшло декілька звернень від громадян з проханням запровадити виділену смугу громадського транспорту саме на Харківському шосе.

«Місто продовжуватиме влаштовувати виділені смуги для громадського транспорту, щоб зробити його зручнішим і комфортнішим для киян. Зокрема, до кінця року плануємо запустити такі смуги на проспекті Правди, вулицях Луговій та Івашкевича», – наголосив Густєлєв.