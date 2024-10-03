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ВАКС про Коболєва: має значні грошові кошти та може переховувався за межами України

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ВАКС про Коболєва: має значні грошові кошти та може переховувався за межами України
Андрій Коболєв
фото: lb.ua

Судді не повірили доводам адвокатів ексголови «Нафтогазу» і не скасували йому запобіжний захід у вигляді застави

ВАКС задовольнив клопотання прокурорів САП про продовження строків дії, покладених на ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва процесуальних обов'язків, що передбачені застосованою до нього мірою запобіжного заходу у вигляді застава. Про це йдеться у тексті Ухвали ВАКС.

Строк дії процесуальних обов'язків, покладних на Коболєва продовжили до 12 листопада включно. Серед них: заборона спілкування зі свідками та здача усіх паспортів.

Серед аргументів суду, з яких запобіжний захід підозрювану не пом'якшили – наявність у нього грошових накопичень та відповідний ризик переховування Коболєва закордоном.

«Наявність значних фінансових надходжень за попередні роки роботи Особа_11 (Коболєва, – ред.) у НАК «Нафтогаз України» та ПрАТ «Київстар» дозволило обвинуваченому зробити певні заощадження, що підтверджується можливістю обвинуваченого утримувати трьох неповнолітніх дітей, які на постійній основі останні роки мешкають в Європі. Також про достатньо заможний стан родини Особа_26 свідчать і непоодинокі виїзди Особа_11 на тривалий час за межі України вже під час судового розгляду справи. Враховуючи викладене, Суд вважає, що обвинувачений Особа_11 має певні грошові заощадження, які він, у разі необхідності, може використати для переховування як на території України, так і за її межами», – йдеться у рішенні суддів ВАКС.

Андрій Коболєв отримав підозру від НАБУ через незаконне присвоєння собі понад 229,25 млн грн коштів компанії «Нафтогаз», які були ним самим собі ж виплачені у якості премій.

Раніше суд призначив Коболєву заставу у розмірі 229,3 млн грн. Проте внесено за нього було лише 107 млн грн застави, що становить всього 46,71% від визначеної судом суми.

Себто судове рішення щодо обрання міри запобіжного заходу не було виконано. І це визнавав адвокат Коболєва Олександр Лисак. 

«У нас виникла цікава ситуація із запобіжним заходом для Андрія Володимировича. Адже є рішення апеляції, в якому визначено розмір застави (229,2 млн грн – «Главком»). На сьогодні не внесено всю заставу, то можна вважати, що не виконана судова ухвала про призначення запобіжного заходу. Коли ж прокурор звернувся з клопотанням про зміну запобіжного заходу, то суд частково задовольнив і зобов’язав носити засіб електронного контролю», – зазначив адвокат екстопменеджера «Нафтогазу».

Попри це Коболєв й досі так і не було арештовано за невиконання рішення суду.

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Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв Україна корупція

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