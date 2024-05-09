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Куди Коболєв мотався за кордон? З’явилися нові подробиці резонансної справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Куди Коболєв мотався за кордон? З’явилися нові подробиці резонансної справи
Слідство обвинувачує ексголову «Нафтогазу» у заволодінні понад 229 млн грн у 2018 році
фото: Lb.ua

Під час останнього судового засідання колишній глава «Нафтогазу» переконував суд надати йому можливість вільно пересуватися світом

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, обвинувачений у корупційному правопорушенні, просив суд змінити міру запобіжного заходу, зокрема, повернути паспорти для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У суді обвинувачений пояснив: наявність вказаного обов’язку (його закордонні паспорти лежать на зберіганні у Державній міграційній службі) обмежує його вільне пересування та шкодить розробленню санкцій проти Росії на світовому рівні.

Водночас Вищий антикорупційний суд, який розглядає справу Коболєва, висловив застереження. На думку Феміди, нікуди не зник ризик можливого переховування обвинуваченого від суду. Зокрема, Коболєв у разі необхідності може використати значні фінансові заощадження для переховування як на території України, так і за її межами, вважає суд.

Більше того, під час судового розгляду резонансної справи колишній глава «Нафтогазу» кілька разів виїжджав за межі України. Наприклад, з 26 лютого до 2 березня Коболєва не було в країні. До того ж у суді спливли цікаві подробиці деяких вояжів обвинуваченого. А саме – Андрій Коболєв допомагав із підготовкою до іспитів пасинку Леву Маковецькому (син Світлани Панаіотіді, з якою торік одружився Коболєв), який проживає у Великій Британії та навчається у тамтешньому коледжі. Іще обвинувачений бував у Німеччині, де проводив час з рідними дітьми (від шлюбу Андрія і Зоряни Коболєвих народилося троє доньок. У 2017 році пара розлучилася).

Куди Коболєв мотався за кордон? З’явилися нові подробиці резонансної справи фото 1
витяг із судового реєстру

Також антикорупційний суд зарахував як потенційних ризик для переховування тісне спілкування з урядами іноземних країн та зарубіжними партнерами.

Окремо Феміда відмовилася зменшувати розмір застави, внесеної за обвинуваченого – з 107,1 млн грн до 30 млн грн, як того вимагали адвокати. «Зміна запобіжного заходу шляхом зменшення суми застави у понад 3,5 рази ніяким чином не вплине на матеріальне становище самого обвинуваченого», – сказано в ухвалі. Суд додав: із 107,1 млн грн застави сам Коболєв вніс 1,08 млн грн.

У підсумку Вищий антикорупційний суд до 30 червня продовжив обвинуваченому термін дії покладених на нього обов’язків: повідомляти суд про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування з 11 свідками; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомляв «Главком», Княжий окружний суд Вадуца (Ліхтенштейн) заборонив колишньому керівнику «Нафтогаз України» Андрію Коболєву та його колишній дружині Зоряні розпоряджатися коштами на банківських рахунках. Всього йдеться про $22,21 млн, що потрапили під арешт.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.

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Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв війна гроші паспорт кордон Вищий антикорупційний суд

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