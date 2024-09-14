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Путін може застосувати ядерну зброю у рамках випробувань: Reuters назвало причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін може застосувати ядерну зброю у рамках випробувань: Reuters назвало причину
Росія може провести ядерні навчання на власній території
фото: Reuters

Росія не проводила випробування ядерної зброї з 1990 року

Російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерну зброю у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети. Про це повідомляє Reuters.

Ульріх Кюн, експерт зі зброї в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі не виключає, що Путін вирішить надіслати якийсь ядерний сигнал. Наприклад, випробування ядерної зброї, щоб залякати Захід.

«Це було б драматичною ескалацією конфлікту», – сказав він.

Видання пише, що Росія не проводила випробування ядерної зброї з 1990 року, тому наразі це означало б початок більш небезпечної ери.

«Ядерні випробування були б новим. Я б не виключав цього, і це відповідало б тому, що Росія порушила низку міжнародних домовленостей щодо безпеки, які вона підписала протягом десятиліть протягом останніх кількох років», – сказав Ульріх Кюн.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії. 

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. 

 

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Теги: Україна путінський режим ядерна зброя війна росія росіяни окупанти зброя озброєння США путін

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