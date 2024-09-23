Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте: нардепка назвала дату

Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень

Підвищення стосується людей, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців

З 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте на 500 грн – з 2500 гривень до 3000 гривень. Рішення ухвалив Державний центр зайнятості України. Про це повідомляє член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Підвищення стосуватиметься осіб, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у заяві.



Ніна Южаніна додала, що для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться у розмірі 1500 гривень.

Нагадаємо, що у 2023 році в Україні була суттєво зменшена кількість непрацевлаштованих осіб, з яких найбільшу кількість становили жінки.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн, через застосунок «Дія». Вона доступна для певних категорії громадян, які залишились без роботи через війну.



