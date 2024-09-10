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Як зупинити Росію? Герой України дав пораду українцям

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як зупинити Росію? Герой України дав пораду українцям
Руслан Панезьоров: «Росія – це гопник. Вийшло захопити Крим, частину Донбасу, чому зупинятися?»
фото: Генштаб ЗСУ

Руслан Панезьоров: «Захищати державу нині йдуть чоловіки 40-45 років. Але під час штурмів – потрібні молоді хлопці»

Середній вік людини, яка приходить нині захищати свою державу, – 40-45 років. Такі військові корисні в обороні, але під час штурмів потрібні молоді, сильні й витривалі хлопці, які зможуть носити важкі важкі речі та швидко пересуватися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Герой України, майор Руслан Панезьоров.

Ще у 2016 році Панезьоров передбачив прийдешнє повномасштабне вторгнення РФ

«Це були очевидні речі. Якщо ми у 2014 році у селищі Новосвітлівка на Луганщині брали в полон військових регулярних частини Збройної сили Російської Федерації, які там тільки маскувалися під місцевих колаборантів, сепаратистів, то нам, військовим, вже тоді було все зрозуміло. Це ж ситуація як на вулиці. У дворі є гопник, який дав тобі по вухах, забрав телефон. Ти відійшов, не бажаючи далі продовжувати конфлікт. Натомість гопник побачив, що якщо один раз зможе вдарити, то чому не вдарити вдруге і не забрати ще й гаманець? Це непокаране зло. Росія – це той самий гопник.  У них вийшло захопити Крим, захопити частину Донбасу, чому вони мали спинитися?», – наголосив військовий.

На його думку, війна може закінчитися «тоді, коли на посаду сапера або на посаду стрілка буде конкурс три людини на одне місце». Тоді, зазначає Панезьоров, ворог би зрозумів, що йому буде непереливки, адже суспільство готове себе захищати.

«Одне діло – це дійсно бути готовим і йти захищати свою державу добровільно. Друге діло – говорити про готовність захищати державу десь на вулиці, попиваючи пиво чи каву. Люди, які пройшли АТО і ООС, приєдналися до Збройних сил з перших днів повномасштабної війни. Усі вони були підготовленими. Війна продовжується вже тривалий час. Люди отримують важкі поранення, гинуть. Середній вік людини, яка приходить нині захищати свою державу сьогодні 40-45 років. Якщо в обороні дядька навчити стріляти, кидати гранати, то буде поміч. То під час штурмів – ні. Там потрібні молоді хлопці, які мусять важкі рюкзаки з собою носити, протитанкові засоби носити, пересуватися при цьому швидко, засобі РЕБ тягати із собою. Для цього потрібні сильні і витривалі люди», – вважає майор.

На запитання, чи відчули військові на передовій полегшення після того, як навесні були ухвалені зміни до закону про мобілізацію (зокрема, вік мобілізації було знижено до 25 років), Панезьоров відповів: «Було поповнення у бригаді, коли я вже був з пораненням. Тому про всіх не скажу. Але про свій підрозділ сказати можу. Він поповнився невеликою кількістю людей. Сильно молодих немає. Їх усіх на вулиці зловили. Але коли вони потрапляють в мотивований, бойовий колектив, переймаються ненавистю до ворогів, у них зростає мотивація. Їх додатково навчають і вони стають класними воїнами».

Утім, Герой України зазначив, що хоча основний склад бригад змінюється, приходить багато нових людей, але «основний кістяк професіоналів відверто дуріє – виснажений від утоми».

«Я по собі вам скажу: що довше на війні, тим інстинкт самозбереження нижчий. Я думаю, що мене могли б і не поранити, а вбити. По собі бачу, що вже на деякі заходи безпеки не зважав, концентрація притуплена. Інколи в голові пробігає думка: коли це все закінчиться?», – зізнався Панезьоров.

Нагадаємо, що, за словами Панезьорова, одного року цілком достатньо, щоб стати сапером найвищого класу.

До слова, Панезьоров вважає, що стримати активний наступ окупантів може високоточна артилерійська зброя або дистанційне якісне мінування, яке на державному рівні чомусь не підтримується. 

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Теги: фронт війна Україна росія військові

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