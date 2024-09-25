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ООН назвала кількість українців, які потребують гуманітарної допомоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ООН назвала кількість українців, які потребують гуманітарної допомоги
За словами Гутерреша, війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки
фото з відкритих джерел

Генсек ООН: «За два з половиною роки повномасштабного вторгнення до України, вбито понад 11 тисяч цивільних»

Унаслідок повномасштабного російського вторгнення більш як 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги. Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив Генеральний секретар цієї організації Антоніу Гутерреш, повідомляє Укрінформ. 

«Попри неймовірні складнощі ООН продовжує свою участь, підтримуючи найбільшу міжнародну присутність в Україні. Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них – жінки та діти», – сказав він. 

За словами Гутерреша, війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки. «За два з половиною роки повномасштабного вторгнення до України, вбито понад 11 тисяч цивільних», – наголосив Генсек ООН

Він додав, що і«з наближенням зими профінансовано менше половини нашого Фонду гуманітарного реагування». У зв'язку з цим Гутерреш закликав донорів«допомогти вести важливу роботу на місцях».

Наразі, у Нью-Йорку проходить 79-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Тема цьогорічних дебатів високого рівня – «Нікого не залишити осторонь: спільні дії в ім'я миру, сталого розвитку та людської гідності для нинішнього і майбутніх поколінь». 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. У промові він заявив, що за якої умови завершиться війна Росії проти України. Окремо очільник держави наголосив, що Росія завжди має брехати, аби виправдати свою війну і, що Росія не може посилатися на Статут ООН, щоб пояснити те, що вона робить проти українців. Окремо Зеленський акцентував на важливості підготовки другого Саміту миру задля закінчення війни. Президент запросив усіх країн приєднатися до України у цьому процесі.

Раніше повідомлялося, що речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що війна в Україні має завершитися з дотриманням міжнародно визнаних кордонів України. Як повідомляє Укрінформ, Дюжаррік відповів на прохання журналістів прокоментувати пропозиції кандидата на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса, які той нещодавно озвучив.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ООН стає неефективною організацією та «насилу виконує свою місію засновника».  Ердоган додав, що Туреччина збільшуватиме зусилля, аби припинити війну в Україні:

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Теги: українці гуманітарна допомога Генсек ООН Радбез ООН ООН Україна

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