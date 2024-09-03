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СБУ не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням начштабом Безпілотних сил

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням начштабом Безпілотних сил
Процедура призначення начальника штабу командування Сил безпілотних систем не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки
фото з відкритих джерел

Служба безпеки України: «Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України»

Служба безпеки Україна заявила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це «не передбачено законодавством» для таких посад. Про це пресслужба СБУ повідомила у коментарі «Українській правді».

«Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.

«Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем», – зазначили у СБУ.

Пізніше пресслужба СБУ додатково зазначила наступне: «У 2020 році Службою безпеки України було здійснено перевірку Романа Гладкого у зв’язку з його допуском до державної таємниці. На той час обставини, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої та частиною другою статті 23 закону України «Про державну таємницю», які б перешкоджали наданню допуску до державної таємниці, були відсутні».

Нагадаємо, призначення начальника штабу Сил безпілотних систем спровокувало скандал.  Як зазначає DeepState, Гладкий є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції.

Крім того, за інформацією цієї організації, дружина військового начебто має російський паспорт, а його донька представляла РФ у спортивних змаганнях.

Варто зазначити, що Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки, за словами аналітиків, це не його повноваження.

До слова, рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо.

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Теги: СБУ військові Україна

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