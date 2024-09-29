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Зеленський звернувся до українців у роковини трагедії Бабиного Яру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський звернувся до українців у роковини трагедії Бабиного Яру
Зеленський наголосив що Бабин Яр – це наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів!», – Зеленський

Сьогодні, 29 вересня, 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за два дні у Києві німецькі нацисти розстріляли 30 тис. євреїв.

«29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. «Дорогою смерті» вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі», – йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що загалом за час нацистської окупації близько 100 тис. людей були вбиті у Бабиному Яру, знищивши фактично всю єврейську спільноту Києва. Однак жертвами стали також і представники інших національностей.

«Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє. Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві. У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу», – зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що світ повинний «стояти на сторожі людяності, життя і справедливості»:

«Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!».

Нагадаємо, щорічно 29 вересня в Україні проходять заходи, присвячені пам'яті жертвам Бабиного Яру. Цей день є важливим етапом у вшануванні пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту та політичних репресій, що мали місце в Україні під час Другої світової війни. 

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Теги: Бабин Яр Україна українці Німеччина Друга світова війна вбивство смерть Володимир Зеленський

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