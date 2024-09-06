До Києва прибув заступник держсекретаря США

Виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой приїхав до Києва, щоб обговорити підтримку США у відновленні економіки України

У п’ятницю, 6 вересня, виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой прибув із візитом до Києва. Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Рада вітати Річарда Вермоя з поверненням до Києва! Разом з представниками приватного сектору з компаній Aon, Jacobs та Day & Zimmermann, він приїхав, щоб обговорити підтримку США у відновленні економіки України», – написала вона у X.

Раніше повідомлялося. що сьогодні, 6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. Про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що через наближення зими для України зараз «критичний момент».

Також повідомлялося, що повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16.

Агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.