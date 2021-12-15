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    Вандал облив червоною фарбою пам'ятник Бандері у Тернополі (відео)

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    Поліція просить тих, хто міг зафіксувати подію на реєстратор в автівці, звернутися на лінію 102 - Вандал облив червоною фарбою пам'ятник Бандері у Тернополі (відео)
    Поліція просить тих, хто міг зафіксувати подію на реєстратор в автівці, звернутися на лінію 102
    фото: tp.npu.gov.ua

    Наразі поліція опитує людей та передивляється відео з камер спостереження

    У вівторок, 14 грудня, невідома особа облила червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Про це сьогодні повідомляє поліція Тернопільщини.

    Зазначається, що пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

    Наразі поліція опитує людей, передивляється відео з камер спостереження. Поліція просить людей, які впізнали зловмисника, а також тих, хто міг зафіксувати подію на реєстратор в автівці, звернутися на лінію 102.

    Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

    До слова, у листопаді одіозний Кива розстріляв портрет Бандери (відео).

    Теги: Національна поліція України ОУН-УПА Степан Бандера Тернопіль пам'ятник
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    Вандал облив червоною фарбою пам'ятник Бандері у Тернополі (відео)