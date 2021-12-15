Вандал облив червоною фарбою пам'ятник Бандері у Тернополі (відео)

Поліція просить тих, хто міг зафіксувати подію на реєстратор в автівці, звернутися на лінію 102

Наразі поліція опитує людей та передивляється відео з камер спостереження

У вівторок, 14 грудня, невідома особа облила червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Про це сьогодні повідомляє поліція Тернопільщини.

Зазначається, що пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Наразі поліція опитує людей, передивляється відео з камер спостереження. Поліція просить людей, які впізнали зловмисника, а також тих, хто міг зафіксувати подію на реєстратор в автівці, звернутися на лінію 102.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

До слова, у листопаді одіозний Кива розстріляв портрет Бандери (відео).