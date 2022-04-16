Журналісти показали майно соратника Медведчука Тараса Козака (відео)

Козак утік до Росії, однак у його родини є майно на Львівщині

Мама товариша кума Путіна Віктора Медведчука – Тараса Козака – має у власності дві квартири в столиці, зокрема в будинку, куди влучила російська ракета. Про це ідеться у відео «Бігус.інфо».

Також мама Козака володіє ресторанчиком «Зустріч» у Львові та компанією, на яку записана частина будівлі, де розташовано ресторан. Також на маму Козака записаний будинок та земля в селі Наварія на Львівщині, земля в селі Ясениця-Замкова. Крім того, мама Козака є співвласницею компанії «Озеро», яка звела комплекс «Наварія-Нова».

Зокрема, Козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині. Зазначається, що в будинку хтось проживає. На цій же вулиці є ще один, дуже схожий маєток, він належить ексдружині Козака Руслані.

У самому Львові у власності Козака нежитлові приміщення. Житловий комплекс у центрі Львова заселений родиною Козаків – там у них три квартири та чотири паркомісця.

Зазначається, що брат Тараса Козака Богдан мав справи з братом Медведчука Сергієм. Вони заснували компанію «Укрінвестлімітед» та «Експонент». У Богдана є дві квартири та будинок у Львові, і три квартири в Києві.

Нагадаємо, Тарас Козак – народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука. На Козака були зареєстровані телеканали «112», Newsone та Zik, які в лютому 2021 року припинили мовлення через санкції Ради безпеки й оборони.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.