Журналісти показали майно соратника Медведчука Тараса Козака (відео)
Козак утік до Росії, однак у його родини є майно на Львівщині
Мама товариша кума Путіна Віктора Медведчука – Тараса Козака – має у власності дві квартири в столиці, зокрема в будинку, куди влучила російська ракета. Про це ідеться у відео «Бігус.інфо».
Також мама Козака володіє ресторанчиком «Зустріч» у Львові та компанією, на яку записана частина будівлі, де розташовано ресторан. Також на маму Козака записаний будинок та земля в селі Наварія на Львівщині, земля в селі Ясениця-Замкова. Крім того, мама Козака є співвласницею компанії «Озеро», яка звела комплекс «Наварія-Нова».
Зокрема, Козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині. Зазначається, що в будинку хтось проживає. На цій же вулиці є ще один, дуже схожий маєток, він належить ексдружині Козака Руслані.
У самому Львові у власності Козака нежитлові приміщення. Житловий комплекс у центрі Львова заселений родиною Козаків – там у них три квартири та чотири паркомісця.
Зазначається, що брат Тараса Козака Богдан мав справи з братом Медведчука Сергієм. Вони заснували компанію «Укрінвестлімітед» та «Експонент». У Богдана є дві квартири та будинок у Львові, і три квартири в Києві.
Нагадаємо, Тарас Козак – народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука. На Козака були зареєстровані телеканали «112», Newsone та Zik, які в лютому 2021 року припинили мовлення через санкції Ради безпеки й оборони.
Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.
Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.
Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.
Раніше повідомлялося, що поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко.