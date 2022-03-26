Бійці білоруського батальйону склали присягу на вірність Україні

Загін добровольців влився до лав ЗСУ на білоруське національне свято - День волі

У п’ятницю, 25 березня, білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського склав військову присягу Україні, а його бійці зараховані до складу ЗСУ. Про це йдеться на Telegram-каналі підрозділу.

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України.

Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у тексті звернення.

Батальйон створили після нападу Росії на Україну. Зазначається, що військовики отримали на озброєння сучасну НАТОвську зброю.

25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918).

23 березня Білорусь вирішила вислати 12 українських дипломатів – тепер у Мінську працюватиме лише посол та чотири співробітники посольства. У Бресті українське консульство взагалі закривають.