Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Загальні втрати ворога у війні склали 1 178 610 осіб
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 5 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб;
  • бойових броньованих машин – 23 686 (+1) од;
  • артилерійських систем – 34 843 (+34) од;
  • РСЗВ – 1 558 (+2) од;
  • літаків – 431 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 907 (+94) од;
  • спеціальної техніки – 4 014 (+2) од.
Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1381-й день повномасштабної війни в Україні. Росіяни різко збільшили свою активності на ділянці в напрямку села Малинівка Краматорського району, котре росіянам захопити не вдалося.

Російська Федерація посилила інформаційні маніпуляції, поширюючи неправдиві повідомлення про нібито підготовку наступальних дій на Чернігів. Мета цієї кампанії – підірвати внутрішню довіру та створити ілюзію «всюдисущості» російської армії. Кремль намагається вплинути як на сприйняття військової ситуації, так і на міжнародні процеси, зокрема, затягуючи ухвалення рішень Сполученими Штатами та іншими партнерами щодо подальшого надання підтримки Україні.

Також Російська пропаганда активно поширює фейки про те, що нібито окупанти контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. 

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росіяни планують почати штурм головного міста на підконтрольному Україні Донбасі – військові
Росіяни планують почати штурм головного міста на підконтрольному Україні Донбасі – військові
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2025
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою
В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua