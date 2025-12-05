Головна Країна Події в Україні
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Держдеп США

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала безпілотниками Харківщину, президент США оголосив про мир між Конго та Руандою, дрони атакували морський порт на Кубані та НПЗ у Самарській області, Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена.

Атака на Харківщину

У ніч на 5 грудня Чугуїв на Харківщині зазнав чергового масованого обстрілу. Російські БпЛА влучили у непрацююче промислове підприємство, спричинивши значні пошкодження адміністративного корпусу та подальшу пожежу. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, у віддаленому мікрорайоні міста зафіксовано влучання трьох БпЛА. Вони поцілили в будівлю, яка раніше вже була зруйнована внаслідок попередніх обстрілів. У результаті цього удару також виникла пожежа, проте постраждалих серед населення немає. 

Вибухи в Росії

У ніч на 5 грудня в Росія повідомила про атаку невідомих дронів. Під удар потрапили морський порт у Темрюку, що у Краснодарському краї та нафтопереробний завод (НПЗ) у Сизрані, що у Самарській області.

В одному з пабліків з'явилася інформація про атаку на Темрюк. Внаслідок удару загорілися резервуари з паливом, що призвело до пожежі в районі порту. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки дронів, пожежу та пошкодження портової інфраструктури. 

О 01:40 інформація почала з'являтися й про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області. За наявними кадрами, в районі об'єкта також спалахнула пожежа.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що війна в Україні врешті-решт завершиться. Під час своєї промови на святковій церемонії з нагоди вмикання вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дом він згадав про російсько-українську війну.

«Ми шукаємо ще один варіант для врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо, і я думаю, що ми врешті-решт цього досягнемо... Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим», – зазначив він.

Мирна угода Конго та Руанди

Руанда і Демократична республіка Конго підписали мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. 

Трамп назвав підписання угоди «великим днем для Африки». За його словами, лідери двох країн демонструють взаємну готовність до співпраці.

Мирна угода, відома як «Вашингтонські угоди», готувалася кілька місяців після того, як США втрутилися у конфлікт, що загрожував уряду президента Конго Фелікса Чісекеді через наступ повстанців, підтримуваних Руандою.

Проте на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці M23 досі контролюють великі території та захоплюють нові міста і села.

