РНБО оприлюднив список проросійських Telegram-каналів

У списку канали, які просувають російські наративи

Центр протидії дезінформації при РНБО проаналізував акаунти і телеграм-канали, які систематично просувають проросійські наративи. Про це йдеться в звіті.

Серед таких каналів, зокрема, відзначають: Klymenko Time, Vesti, Шептун, First і Новоstnoy.

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Більш докладно про канали:

- Klymenko Time (53 тисячі підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому міністрові доходів і зборів Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації;

- Vesti (20 тисяч підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу «Мультимедіа-інвест груп». Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Олександра Клименка – Ольга Семченко.

Як зазначається в звіті, перші два канали неприховано пов’язані із Олександром Клименком.

«Не є несподіванкою, що особисті інтереси Клименка спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів. Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів», -– зазначили в РНБО.

Також для поширення дезінформаційних матеріалів на користь РФ були використані наступні Телеграм канали:

- Шептун (57 тисяч підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пише про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.

- First (447 тисяч підписників) – один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Проте аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

Ці два канали адмініструються користувачем «@A_menejer» (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ, ця особа приймає замовлення з публікацій матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі Telegram-каналів. Реальна особа, що стоїть за адмініструванням, відома правоохоронним органам, та нині перебуває в розшуку за ст. ст. 293-294 КК України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством).

В РНБО зазначили, що всі згадані канали належать до пулу Клименка або напряму куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, що постійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань та перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, що підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, «поважніший» канал. Хоча насправді вони є лише «ретрансляторами» наративів РФ, що замасковані під так звану «українську опозицію».

В РНБО нагадали про те, що для протидії деструктивному інформаційному впливу був розроблений «Словник назв, термінів і словосполучень», які рекомендується використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією РФ Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, як складову комплексу заходів щодо захисту інформаційної безпеки держави.

Також ми розповідали, як пропагандистів телеканалу «Наш» вигнали з прифронтової Луганщини.

Крім того, російські пропагандисти розрекламували пісню про спалену Москву.