Секретар РНБО виступив за жорстку президентську республіку

За словами Данілова, в українській історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виступив за жорстку президентську республіку в Україні, адже в цьому випадку президент – це голова виконавчої влади, відповідає за всі ці процеси. Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

В Україні, за його словами, всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка. Данілов вважає, що за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті та «поставити крапку в цьому питанні».

«Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі», – заявив він.

За словами Данілова, в українській історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед.

«Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття», – заявив Данілов.