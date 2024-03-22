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Вибиті вікна, потрощені будинки: відео наслідків атаки на Хмельницький

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибиті вікна, потрощені будинки: відео наслідків атаки на Хмельницький
Унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних
фото: glavcom.ua

Більша частина міста лишилася без електроенергії, досі не  їздять тролейбуси

Унаслідок російської масованої атаки у більшій частині Хмельницького досі відсутня електроенергія. Про це повідомляє «Главком».

Вибиті вікна, потрощені будинки: відео наслідків атаки на Хмельницький фото 1

Як зазначається через влучання більша частина міста лишилася без електроенергії, досі не  їздять тролейбуси. За попередньою інформацією, є влучання у мікрорайоні Дубове.

«Главком» публікує кадри із помешкання, яке постраждало під час російського обстрілу. На відео видно, потрощену квартиру, вибиті вікна.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. 

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло. 

Зауважимо, на Вінниччині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини.

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Теги: Хмельницкий

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