На Запоріжжі ракета влучила в тролейбус з цивільними

Під час масованої ракетної атаки по Запоріжжю ворог вдарив по греблі Дніпровської ГЕС

«У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи», – заявив Андрющенко

Російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який їхав через дамбу ДніпроГЕСу. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи», – заявив Андрющенко.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

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До слова, унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки.

Зауважимо, на Вінниччині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини.