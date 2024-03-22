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На Запоріжжі ракета влучила в тролейбус з цивільними

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Запоріжжі ракета влучила в тролейбус з цивільними
Під час масованої ракетної атаки по Запоріжжю ворог вдарив по греблі Дніпровської ГЕС
фото з відкритих джерел

«У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи», – заявив Андрющенко

Російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який їхав через дамбу ДніпроГЕСу. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи», – заявив Андрющенко.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло

До слова, унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. 

Зауважимо, на Вінниччині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини.

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Теги: російська ракета Дніпровська ГЕС

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