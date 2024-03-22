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У низці областей оголосили повітряну тривогу

Ірина Луцак
glavcom.ua
У низці областей оголосили повітряну тривогу

Близько 20-30 шахедів над Україною: повітряну тривогу оголосили у Київській області 

На більшій частині території України оголосили повітряну тривогу через зліт ворожих БПЛА. Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.
Про це повідомляють Повітряні Сили у Телеграмі.

Сьогодні, 22 березня, о 3:06 у Київській області оголосили повітряну тривогу. На саму столицю вона наразі не поширилася. Причина тривоги - атака російських ударних безпілотників на Україну, яка триває вже близько чотирьох годин. 

О 3:18 повітряна тривога поширилася на Житомирську область.

О 2:35 в Одесі пролунали вибухи. Місто атакують ударні безпілотники росіян.

«Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях!», – закликає телеграм-канал Одеського міського голови Геннадія Труханова

Близько третьої ночі тут знову пролунали вибухи і постріли. О 3.05 в місті пролунав ще один потужний вибух.

Ситуація щодо БпЛА станом на 3:00:

  • БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;
  • БпЛА у Хмельницькій області у напрямку на Тернопільщину, курс західний;
  • БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;
  • БпЛА у Черкаській області у напрямку на Вінниччину, курс західний;
  • БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом;
  • БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;
  • БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
  • БпЛА у Запорізькій області у напрямку Дніпра;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;
  • БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької області
Теги: безпілотник тривога

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