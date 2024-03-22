У низці областей оголосили повітряну тривогу
Близько 20-30 шахедів над Україною: повітряну тривогу оголосили у Київській області
На більшій частині території України оголосили повітряну тривогу через зліт ворожих БПЛА. Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.
Про це повідомляють Повітряні Сили у Телеграмі.
Сьогодні, 22 березня, о 3:06 у Київській області оголосили повітряну тривогу. На саму столицю вона наразі не поширилася. Причина тривоги - атака російських ударних безпілотників на Україну, яка триває вже близько чотирьох годин.
О 3:18 повітряна тривога поширилася на Житомирську область.
О 2:35 в Одесі пролунали вибухи. Місто атакують ударні безпілотники росіян.
«Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях!», – закликає телеграм-канал Одеського міського голови Геннадія Труханова.
Близько третьої ночі тут знову пролунали вибухи і постріли. О 3.05 в місті пролунав ще один потужний вибух.
Ситуація щодо БпЛА станом на 3:00:
- БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;
- БпЛА у Хмельницькій області у напрямку на Тернопільщину, курс західний;
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;
- БпЛА у Черкаській області у напрямку на Вінниччину, курс західний;
- БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом;
- БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;
- БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
- БпЛА у Запорізькій області у напрямку Дніпра;
- БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;
- БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької області
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