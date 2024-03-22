У низці областей оголосили повітряну тривогу

Близько 20-30 шахедів над Україною: повітряну тривогу оголосили у Київській області

На більшій частині території України оголосили повітряну тривогу через зліт ворожих БПЛА. Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.

Про це повідомляють Повітряні Сили у Телеграмі.

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Сьогодні, 22 березня, о 3:06 у Київській області оголосили повітряну тривогу. На саму столицю вона наразі не поширилася. Причина тривоги - атака російських ударних безпілотників на Україну, яка триває вже близько чотирьох годин.

О 3:18 повітряна тривога поширилася на Житомирську область.

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О 2:35 в Одесі пролунали вибухи. Місто атакують ударні безпілотники росіян.

«Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях!», – закликає телеграм-канал Одеського міського голови Геннадія Труханова.

Близько третьої ночі тут знову пролунали вибухи і постріли. О 3.05 в місті пролунав ще один потужний вибух.

Ситуація щодо БпЛА станом на 3:00: