Ракетна атака на Україну: у декількох містах зникло світло

У Харкові вранці на маршрути не вийде електротранспорт

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. Унаслідок цього у Харкові, Запоріжжі та Хмельницькому зникло світло. Також без електроенергії залишилися мешканці Шепетівки, Старокостянтинова, Красилова та навколишніх сіл.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Харків атакували балістикою, фіксували близько 15 вибухів. «У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів», – повідомив мер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щонайменше 12 ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, пошкоджені цивільні будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Кривому Розі введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Після вибухів у Кропивницькому, зникла електрика у низці мікрорайонів. Також у деяких населених пунктах електропостачання відключилося аварійно, повідомили в регіональних електромережах.

Також повідомляється, що у Дніпрі – теж проблеми з електропостачанням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, на Вінниччині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Додамо, що цієї ж ночі відбувалася масштабна атака на Україну зі застосуванням ворожих безпілотників. Про особливу небезпеку повідомляли в Одесі та області, а також на Львівщині та інших західних областях.

Згодом Повітряні сили повідомили про пуск крилатих ракет із Ту-95 з регіону Каспійського моря. Перед тим моніторингові канали вже писали, що ці літаки рушили до пускових рубежів.