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Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі, немає світла та води

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі, немає світла та води
Ціль ворога – енергетична інфраструктура
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На маршрути не вийде електротранспорт

Росія просто зараз, вночі 22 березня, масовано обстрілює Україну. Зокрема, під потужною атакою перебуває Харків – там чути безперервні вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно серію вибухів. Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Ціль ворога – енергетична інфраструктура. 

Є пожежі на місцях деяких «прильотів», – написав Терехова. Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.

Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють», – написав Синєгубов.

Мер Харкова Терехов станом на 05:15 повідомив, що окупанти не припиняють обстріли. Знеструмлено також помпові підстанції, через що є проблеми з водопостачанням.

«Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту», – зауважив мер.

За даними місцевих пабліків, у Харкові почалися проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком.

22 березня, зранку, російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло

Теги: ракетна атака обстріл Ігор Терехов електротранспорт інфраструктура Харків

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