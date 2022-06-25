Вибухи в Кривому Розі: відомі деталі

На щастя, «прильотів» не було

25 червня під час повітряної тривоги у Кривому Розі спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у повітряному командуванні «Схід».

Нагадаємо, над вечір суботи у Кривому Розі пролунали вибухи. У місті перед цим було оголошено повітряну тривогу.

Мешканців попросили залишатися в укриттях.

Варто зазначити, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку «прильотів», якщо такі є.

До слова, 18 червня рашисти вгатили ракетами по Кривому Рогу.

Так само під ракетним вогнем місто було 28 травня: ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди «прилетіло».

Нагадаємо, удень 25 червня на Рівненщині пролунали вибухи: є потерпілі. Користувачі соцмереж повідомляють про чотири вибухи у регіоні.

Крім того, окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові: є пошкодження.

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