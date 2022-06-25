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    Події в Україні

    Вибухи в Кривому Розі: відомі деталі

    Повітряні сили спрацювали на відмінно - Вибухи в Кривому Розі: відомі деталі
    Повітряні сили спрацювали на відмінно
    фото з відкритих джерел

    На щастя, «прильотів» не було

    25 червня під час повітряної тривоги у Кривому Розі спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у повітряному командуванні «Схід».

    Нагадаємо, над вечір суботи у Кривому Розі пролунали вибухи. У місті перед цим було оголошено повітряну тривогу.

    Мешканців попросили залишатися в укриттях.

    Варто зазначити, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку «прильотів», якщо такі є.

    До слова, 18 червня рашисти вгатили ракетами по Кривому Рогу.

    Так само під ракетним вогнем місто було 28 травня: ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди «прилетіло».

    Нагадаємо, удень 25 червня на Рівненщині пролунали вибухи: є потерпілі. Користувачі соцмереж повідомляють про чотири вибухи у регіоні.

    Крім того, окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові: є пошкодження.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг Україна окупація #stoprussia
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    Вибухи в Кривому Розі: відомі деталі