Окупанти вивантажують крадене українське зерно в турецькому порту (відео)

Осман Пашаєв зафіксував факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев»

Український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв повідомив, що зафіксував факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев». Про це Пашаєв написав у Фейсбуці.

«Російський балкер «Михайло Ненашев» два тижні тому зник з радарів. 15-16 червня його знімки зняли з супутника в Ак'ярському (так званому севастопольському) порту «Авліта» окупованого Криму. Там він завантажив 27 тисяч тонн зерна. Найімовірніше завезеного з окупованих територій півдня України. Відійшовши від кримського берега «Міша» включив систему AIS, зайшов у порт «Кавказ», вдавши, що завантажився там і вчора вдень прибув на якірну стоянку до турецького порту Іскендерун. І всі ми звинувачуватимемо турків, що вони дозволяють приймати крадене зерно через підсанкційні порти – три злочини відразу», – повідомив журналіст.

ВІн підкреслив, що російський балкер стоїть у порту, який належить російському олігарху, близькому до Путіна.

«Але сенсація ось у чому. «Михайло Ненашев» не в турецькому порту Іскендерун. Балкер стоїть у порту ММК металургія за 20 км від Іскендеруна. Цей порт на 100% належить російському олігарху, близькому до Путіна Віктору Рашнікову. І турки нічого не можуть з цим вдіяти, тому що заборона на прийняття кораблів, що заходили до Криму приймала, Палата Моської торгівлі і всі в Туреччині підкорилися спільному рішенню. А росіянам, які володіють турецьким портом, чхати хотіли на рішення самоврядних структур. Так працює демократія. Багато рішень приймає не держава, а професійне середовище і гебісти на чолі з Путіним знають, як це руйнувати: підкупом, викупом, шантажем і насильством», – зазначив Пашаєв.

Пашаєв також опублікував кадри з цього порту.

«Спіймав. На зйомку було 20 секунд. Росіяни помітили мене. Сказав, що хочу поговорити з капітаном Горбенком. Відповіли: он не хочет. Турки швидко вивезли мене мікроавтобусом через три КПП, а як я їх обійшов, проникаючи вглиб по причалу», – написав журналіст.

Додамо, що 21 червня Пашаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, що один з російських кораблів «Святой Николай» з краденим зерном перебував в порту Стамбула, потім він мав вирушити до порту Бандирма, однак змінив маршрут і попрямував до Ізміра. Однак Пашаєв попередив, що в ізмірському порту корабель уже чекатиме інший репортер.

«Ви дійсно хочете перевірити кількість кримських татар здатних за тиждень опанувати основи репортерської професії і показати вам і туркам, а також деяким американським компаніям, що стоять за закупівлею цього збіжжя, злочинну поведінку ворогів і ганебну поведінку друзів?» – написав журналіст, звертаючись до росіян.

Як відомо, Росія перешкоджає експорту українського зерна, замінувавши акваторію Чорного моря. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни крадуть зерно, намагаючись продати його третім країнам як «російське». Російська блокада вже стає причиною світової продовольчої кризи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

Також нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявив, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

22 червня рашисти обстріляли порти на півдні України. Була пошкоджена інфраструктура портів.

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