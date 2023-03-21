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Наслідки «бавовни» в Криму та раптовий візит прем’єра Японії: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Наслідки «бавовни» в Криму та раптовий візит прем’єра Японії: головне за ніч
Наслідки вибуху в тимчасово окупованому Джанкої (Крим) 20 березня
фото з соцмереж

Українська розвідка повідомила про втрати ворожої техніки внаслідок вибуху в Джанкої

Чергова «бавовна» в тимчасово окупованому Криму знищила крилаті ракети росіян, якими ворог планував вдарити по території України. Тим часом Міноборони назвало імена українських командирів, які керують обороною Бахмута, а Мінкульт офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів. Також стало відомо, що прем’єр-міністр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться з Зеленським. Щодо зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, то за оцінками аналітиків, вона виявилася не надто результативною для російського диктатора. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 21 березня.

Знищені «Калібри» в Джанкої

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило наслідки вибуху в тимчасово окупованому Джанкої в Криму, який пролунав учора, 20 березня. Чергова «бавовна» знищила російські крилаті ракети «Калибр НК» під час їхнього транспортування залізницею.

Імена командирів у Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала українських командирів, які очолюють оборону Бахмута. Так, керує обороною однієї з найгарячіших точок бригадний генерал Андрій Гнатов. Безпосередньо в Бахмуті оборону здійснюють полковники Павло Паліса та Олександр Півненко. Керівником оборони східного фронту є генерал-полковник Олександр Сирський. Також частиною східного фронту керує бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Як артистам виїхати за кордон?

Міністерство культури та інформаційної політики офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів. Відомство може сприяти у виїзді за кордон лише тим митцям, які мають на руках військово-облікові документи.

Візит прем’єра Японії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибуде в Україну з несподіваним візитом та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Це буде перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Путін очікував від Сі більшого

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі обмінялися думками щодо так званого українського питання. Китайський лідер заявив про конструктивну роль його країни у врегулюванні війни та наголосив на потребі переговорів. Водночас, за оцінками аналітиків, Путін не отримав від Сі бажаного, а натомість мав задовольнятися стриманим баченням російсько-китайських відносин. 

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Теги: розвідка Мінкульт міністр Міноборони Китай путін кордон диктатор ворог Сі Цзіньпін Бахмут Крим

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