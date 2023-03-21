Наслідки «бавовни» в Криму та раптовий візит прем’єра Японії: головне за ніч

Українська розвідка повідомила про втрати ворожої техніки внаслідок вибуху в Джанкої

Чергова «бавовна» в тимчасово окупованому Криму знищила крилаті ракети росіян, якими ворог планував вдарити по території України. Тим часом Міноборони назвало імена українських командирів, які керують обороною Бахмута, а Мінкульт офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів. Також стало відомо, що прем’єр-міністр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться з Зеленським. Щодо зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, то за оцінками аналітиків, вона виявилася не надто результативною для російського диктатора. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 21 березня.

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Знищені «Калібри» в Джанкої

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило наслідки вибуху в тимчасово окупованому Джанкої в Криму, який пролунав учора, 20 березня. Чергова «бавовна» знищила російські крилаті ракети «Калибр НК» під час їхнього транспортування залізницею.

Імена командирів у Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала українських командирів, які очолюють оборону Бахмута. Так, керує обороною однієї з найгарячіших точок бригадний генерал Андрій Гнатов. Безпосередньо в Бахмуті оборону здійснюють полковники Павло Паліса та Олександр Півненко. Керівником оборони східного фронту є генерал-полковник Олександр Сирський. Також частиною східного фронту керує бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Як артистам виїхати за кордон?

Міністерство культури та інформаційної політики офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів. Відомство може сприяти у виїзді за кордон лише тим митцям, які мають на руках військово-облікові документи.

Візит прем’єра Японії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибуде в Україну з несподіваним візитом та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Це буде перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Путін очікував від Сі більшого

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі обмінялися думками щодо так званого українського питання. Китайський лідер заявив про конструктивну роль його країни у врегулюванні війни та наголосив на потребі переговорів. Водночас, за оцінками аналітиків, Путін не отримав від Сі бажаного, а натомість мав задовольнятися стриманим баченням російсько-китайських відносин.