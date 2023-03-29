Британська розвідка назвала головні досягнення ЗСУ біля Бахмута

Бої за Бахмут продовжуються, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася

Брак складу «вагнерівців» перешкоджає наступальним зусиллям Росії на Донецькому напрямку

Збройним силам України вдалося притиснути росіян під Бахмутом. У групи «Вагнер» спостерігаються проблеми з особовим складом. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, бої за Бахмут продовжуються, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася.

За даними британської розвідки, одним із ключових досягнень ЗСУ стала операція з відтіснення російських бойовиків групи «Вагнера» з маршруту 0506. Ця другорядна дорога стала важливою лінією постачання для українських захисників. Група «Вагнер» раніше знаходилася в межах кількох сотень метрів від маршруту.

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Ще 26 березня російські ЗМІ заявили, що «Вагнер» узяв під повний контроль заводський комплекс АЗОМ на північ від центру Бахмута. «Проте цей район, ймовірно, залишається спірним, як це було протягом останніх двох тижнів», – йдеться в повідомленні.

Тепер, коли група «Вагнер» підтвердила звільнення не менше 5000 карних злочинців, брак складу перешкоджає наступальним зусиллям Росії в цьому секторі, зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.