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Вибух у Мелітополі: підірвано тепловоз, яким росіяни возять паливо на фронт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Мелітополі: підірвано тепловоз, яким росіяни возять паливо на фронт
Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт
фото ілюстративне

Це вже другий тепловоз за останні два місяці, який «достроково виходить з ладу»

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув тепловоз у локомотивному депо. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше», – йдеться у повідомленні.

Також мер Мелітополя нагадав, що це вже другий тепловоз за останні два місяці, який «достроково виходить з ладу».

Раніше повідомлялося, на залізничних коліях у Брянській області встановили вибухівку у трьох місцях. Після цього вчора стався вибух, а з рейок зійшов локомотив із 60 вагонам

Теги: вибух Іван Федоров рашисти фронт росіяни

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