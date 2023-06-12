Вибух у Мелітополі: підірвано тепловоз, яким росіяни возять паливо на фронт

Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт

Це вже другий тепловоз за останні два місяці, який «достроково виходить з ладу»

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув тепловоз у локомотивному депо. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше», – йдеться у повідомленні.

Також мер Мелітополя нагадав, що це вже другий тепловоз за останні два місяці, який «достроково виходить з ладу».

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Раніше повідомлялося, на залізничних коліях у Брянській області встановили вибухівку у трьох місцях. Після цього вчора стався вибух, а з рейок зійшов локомотив із 60 вагонам