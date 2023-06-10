ЗСУ вдарили по готелю на Арабатській стрілці, де перебував Сальдо – ЗМІ (відео)
Є повідомлення, що Сальдо госпіталізували у важкому стані
Під ракетний обстріл вранці 10 червня потрапили бази відпочинку на Арабатській стрілці, що на окупованій частині Херсонщини, де живуть російські військові і представники окупаційної влади. Про це повідомляє видання «Міст».
Поки детальна інформація місць ураження відсутня.
Під час прильотів працювало ППО окупантів, яке розміщене орієнтовно біля кладовища.
Водночас, на телеграм-каналах розміщено інформацію та відео, на якому видно як горить будівля, яку називають на відео – «Шале». Місцеві повідомляють, що це «Будівля професора Козявкіна».
Серед постраждалих під час удару, ймовірно, гауляйтер Володимир Сальдо.
В мережі є повідомлення, що Сальдо госпіталізували у важкому стані. Підтверджень чи спростувань цього від окупаційної влади поки що немає.
Своєю чергою мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що наразі колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають з Арабатської стрілки в окупований Крим.
Як повідомлялося, 10 червня вранці на окупованій російськими загарбниками Арабатській стрілці прогриміли вибухи. Близько 5 години ранку було завдано ударів по місцях дислокації окупантів. Одна з ракет влучила в будівлю. На місці прильоту велика пожежа.
9 червня Збройні сили України також завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Зазначається, що удари були завдані по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.
Після обстрілу окупованого Геніческа російські загарбники заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки.
Крім того, 10 червня на світанку в окупованому Сімферополі прогриміли два потужні вибухи.
Коментарі — 0