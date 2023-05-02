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Підрив залізничних колій під Брянськом: ЗМІ розкрили деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив залізничних колій під Брянськом: ЗМІ розкрили деталі
Брянській області з рейок зійшов вантажний поїзд
фото: Mash

Через вибух з баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного палива

На залізничних коліях у Брянській області встановили вибухівку у трьох місцях. Після цього вчора стався вибух, а з рейок зійшов локомотив із 60 вагонами. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Зазначається, що вибухівку встановили на залізничних коліях у Брянській області у трьох місцях – на поїзді було виявлено три точки контакту. Потужність основного вибуху склала 10 кг у тротиловому еквіваленті. Два інших були потужністю приблизно по 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Крім того, видання заявляє, що «диверсанти» могли досить довго стежити за шляхами – оскільки за 100 метрів від вибуху знайшли 2 недопалки, 2 пачки від цигарок, порожню банку з-під пива та упаковку від супу швидкого приготування «Роллтон». Там також лежали фрагмент обгорілої електропроводки та мідні фрагменти проводів.

Видання повідомляє, що в результаті вибуху було зруйновано частину рейки близько 6 метрів і 4 бетонні шпали. На місці також утворилася вирва близько 2,5 метрів завглибшки та близько 1,5 метрів у діаметрі. Крім того, зійшов із рейок двосекційний тепловоз та 5 вагонів. Тепловоз та 4 вагони згоріли.

Через вибух з баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного палива.

Крім того, за інформацією ЗМІ, спецслужби вже встановили прикмети підозрюваного в причетності до підриву залізничного полотна в Брянській області і навіть склали його фоторобот. Йдеться про чоловіка, одягненого в чорне, приблизно 40 років, зріст близько 170 см. При ньому був чорний рюкзак, а пересувався він велосипедом.

Зовнішність можливого підозрюваного
Зовнішність можливого підозрюваного

Нагадаємо, що внаслідок підриву залізничних колій у Брянській області Росії, два локомотиви і сім вагонів потяга, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок. Потяги на цій ділянці не зможуть курсувати до ранку 2 травня.

Губернатор Брянської області додав, що подія сталася вранці у понеділок, 1 травня, в Унецькому районі, на 136-му кілометрі залізничних колій Брянськ-Унеча. У залізничному складі було 60 вагонів з нафтопродуктами та будівельними матеріалами. На місці події почалася пожежа – як пояснили представники екстрених служб, спалах виник у результаті сходу з рейок локомотива та двох цистерн із газойлем.

Теги: вибух залізниця росія

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