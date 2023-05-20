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Пам’ятники Кадирову: СБУ викрила 12 інтернет-агітаторів РФ (фото)

glavcom.ua
Пам’ятники Кадирову: СБУ викрила 12 інтернет-агітаторів РФ (фото)
Деструктивні «гасла» зловмисники поширювали через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими
фото: СБУ

Один із фігурантів «просував» в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників окупанту Кадирову

Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність ще 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті. Про це йдеться в дописі СБУ.

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12 проросійських агітаторів поширювали антиукраїнський контент в інтернеті
фото: СБУ

Так, на Полтавщині за матеріалами СБУ вісім років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам.

Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну.

Інший фігурант «просував» в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.

У Дніпропетровській області викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК «Вагнер» та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України.

Деструктивні «гасла» він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.

На Донеччині нейтралізовано цілий «осередок» проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило чотири мешканці регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій «л/днр», задіяних на східному фронті.

У Кіровоградській області затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах в соцмережі «Одноклассники» він називав «незаконною» деокупацію Херсона.

У Чернігівській області повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи.

Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.

На Рівненщині задокументовано підривну діяльність двох громадянок РФ, що мають посвідки на постійне проживання в Україні.

У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила на Харківщині священнослужителя однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

До слова, СБУ затримала ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя.

Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

 

Теги: СБУ Рамзан Кадиров росіяни

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