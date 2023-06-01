Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео)
Псевдоексперти обговорили обстріли Шебекіно
фото: скрін із відео з соцмереж

Місто на Білгородщині залишилося нескореним для гостей Скабєєвої

У пропагандистів країни-агресорки почав заплітатися язик: вони не змогли правильно вимовити назву міста Шебекіно (Білгородська область, РФ). Так, на шоу затятої маріонетки Путіна Ольги Скабєєвої росіяни вкотре зганьбилися.

Псевдоексперти обговорили обстріли «Шемякіно». Цікаво, що інший гість пропагандистського шоу хотів виправити спікера, проте й у нього не вийшло – Шебекіно перетворилося на «Шмекіно», тож назву міста спотворили двічі.

Нагадаємо, напередодні «Перший канал» заборонив Шебекіно. Загальноросійський державний пропагандитський мовник у своєму пабліку у соцмережах видаляє питання щодо ситуації у місті Шебекіно Білгородської області РФ, яке на вихідних кілька разів зазнало обстрілів.

Більше того, адміністратори «Новини Першого каналу» (1 млн підписників) поставили фільтр на слово «Шебекіно» в коментарях, і тепер вони видаляються автоматично. Зазвичай такі фільтри використовують, щоб припинити нецензурну лайку в коментарях. 

На нове відео пропагандистів відреагувала з гумором російська журналістка Ксенія Собчак.

«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео) фото 1

Також терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков поширив відео у своєму Telegram-каналі.

«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео) фото 2

Зауважимо, що й на цьому пропагандисти не зупинилися, й укотре неправильно вимовили назву міста на всеросійському держаному телеканалі – цього разу Шебекіно стало «Шебякіно».

Нагадаємо, напередодні губернатор Білгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії.

Раніше повідомлялося, що у пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ.

Читайте також: Російські пропагандисти – дзеркало майбутньої поразки Москви
Теги: пропаганда пропагандист відео Бєлгород росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Барак Обама показав запальні танці дружини з іншим відомим чоловіком: Яка ж крута
Барак Обама показав запальні танці дружини з іншим відомим чоловіком: Яка ж крута
3 травня, 10:14
Скріншот відео
З тобою вже сміється інша. Оксана Білозір на тлі розмов про розлучення врізала хітом
25 травня, 18:59
Атака дронів на Кремль: розвідка назвала причетних
Атака дронів на Кремль: розвідка назвала причетних
8 травня, 10:20
Путін провів парад. Шольц відреагував
Путін провів парад. Шольц відреагував
9 травня, 13:09
Росіяни не будуть більше пити відмий вірменьский напій
Росіяни не зможуть більше купувати популярний напій із Вірменії
19 травня, 08:36
На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)
На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)
22 травня, 16:29
Спецоперація у Бєлгородській області: США відреагували
Спецоперація у Бєлгородській області: США відреагували
22 травня, 21:54
Сторони обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі
Резніков уперше підтвердив, що ЗСУ застосовують ракети Storm Shadow
24 травня, 15:47
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
29 травня, 12:22

Соціум

«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео)
«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео)
У суданському притулку через бойові дії загинули 60 дітей
У суданському притулку через бойові дії загинули 60 дітей
Палають будинки, розбиті авто: фото наслідків «бавовни» на Білгородщині
Палають будинки, розбиті авто: фото наслідків «бавовни» на Білгородщині
Влада Бєлгородщини знову заявила про обстріли та постраждалих
Влада Бєлгородщини знову заявила про обстріли та постраждалих
РФ може дозволити контрактну службу людям із судимістю
РФ може дозволити контрактну службу людям із судимістю
Археологи виявили сенсаційну знахідку під час розкопок у Помпеях (фото)
Археологи виявили сенсаційну знахідку під час розкопок у Помпеях (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
44K
«Із хати вийшла – вікон немає». Як на Білгородщині розмовляють українською (відео)
18K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
18K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
18K
У Києві пролунали вибухи
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту