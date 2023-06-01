«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео)

Місто на Білгородщині залишилося нескореним для гостей Скабєєвої

У пропагандистів країни-агресорки почав заплітатися язик: вони не змогли правильно вимовити назву міста Шебекіно (Білгородська область, РФ). Так, на шоу затятої маріонетки Путіна Ольги Скабєєвої росіяни вкотре зганьбилися.

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Псевдоексперти обговорили обстріли «Шемякіно». Цікаво, що інший гість пропагандистського шоу хотів виправити спікера, проте й у нього не вийшло – Шебекіно перетворилося на «Шмекіно», тож назву міста спотворили двічі.

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Нагадаємо, напередодні «Перший канал» заборонив Шебекіно. Загальноросійський державний пропагандитський мовник у своєму пабліку у соцмережах видаляє питання щодо ситуації у місті Шебекіно Білгородської області РФ, яке на вихідних кілька разів зазнало обстрілів.

Більше того, адміністратори «Новини Першого каналу» (1 млн підписників) поставили фільтр на слово «Шебекіно» в коментарях, і тепер вони видаляються автоматично. Зазвичай такі фільтри використовують, щоб припинити нецензурну лайку в коментарях.

На нове відео пропагандистів відреагувала з гумором російська журналістка Ксенія Собчак.

Також терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков поширив відео у своєму Telegram-каналі.

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Зауважимо, що й на цьому пропагандисти не зупинилися, й укотре неправильно вимовили назву міста на всеросійському держаному телеканалі – цього разу Шебекіно стало «Шебякіно».

Нагадаємо, напередодні губернатор Білгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії.

Раніше повідомлялося, що у пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ.