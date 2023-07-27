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Вибухи на Хмельниччині і таємний наказ Байдена: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибухи на Хмельниччині і таємний наказ Байдена: головне за ніч
Джо Байден
фото: AP

У Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони

Цієї ночі в низці українських областей лунала повітряна тривога. Ворог знову тероризував Україну ракетами і дронами. Під час тривоги вибухи прогриміли у Хмельницькій області. Тим часом президент США Джо Байден таємно наказав своєму уряду передати Міжнародному кримінальному суду (МКС) в Гаазі дані про воєнні злочини РФ в Україні. Крім того, аналітики ISW спрогнозували, чи зможе Чорноморський флот РФ здійсити блокаду України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 27 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Тривога в низці областей і вибухи на Хмельниччині

Цієї ночі повітряна тривога у Київській області тривала майже годину. Також небезпека фіксувалася в низці західних, північних, центральних та південних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки дронів і ракет.

У Хмельницькій області прогриміли звуки вибухів під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. 

Під ранок об'єднане командування «Південь» попередило, що російські загарбники сьогодні можуть вдатися до повторних терористичних атак на територію України, у тому числі, з моря.

США нададуть суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ

Президент США Джо Байден таємно наказав американському уряду передати Міжнародному кримінальному суду (МКС) в Гаазі дані про воєнні злочини РФ в Україні. Про це повідомляє New York Times із посиланням на офіційних осіб, обізнаних із цим питанням.

За оцінками чиновників, таке рішення американського лідера свідчить про значну зміну політики США. Цим Байден перекреслив багатомісячний опір Пентагону, який боявся, що цей крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.

ISW спрогнозував, чи зможе Чорноморський флот РФ здійсити блокаду України

Посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності в Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря. На думку аналітиків, це потрібно для того, щоб створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також посилення контролю.

New York Times дізналася основні завдання українського контрнаступу

Українське командування повідомило Сполучені Штати про нову фазу контрнаступу Збройних сил України. Про це пише New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

ЗСУ спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення до міста Токмак, а в разі успіху – до Мелітополя.

Захисники мають намір розірвати так званий сухопутний міст між окупованими Росією українськими територіями і Кримським півостровом або, принаймні, просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

Україна припиняє бойкот змагань за участю атлетів із РФ і Білорусі

Українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі. Про це свідчить відповідний наказ №4435 Міністерства молоді та спорту України, опублікований на сайті відомства.

Участь атлетів з України забороняється лише в тих міжнародних змаганнях, у яких спортсмени, які представляють РФ та/або Білорусь, виступають під своїми національними прапорам, використовують власну національну символіку або своїми публічними діями чи заявами виражають приналежність до РФ та Республіки Білорусь.

Теги: Джозеф Байден контрнаступ Хмельниччина

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