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Український контрнаступ буксує? The Economist пояснив, чому не треба панікувати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Український контрнаступ буксує? The Economist пояснив, чому не треба панікувати
Українські військові систематично підривають основу бойової потужності РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Оптимісти вказують на три фактори на користь України

Український контрнаступ просувається повільніше, аніж того очікували західні союзники. Однак є щонайменше три оптимістичних фактори на користь Збройних сил України. Про це пише The Economist.

Не варто боятися серйозного наступу РФ

Один із факторів полягає в тому, що серйозна російська контратака навряд можлива, попри незначні успіхи РФ на півночі Луганської області в останні дні. 

«Схоже, що зараз мало шансів на те, що російські сили відновлять оберти», – сказав Річард Мур, керівник служби зовнішньої розвідки Великобританії. The Economist припускає, що це може бути однією з причин, чому Росія розірвала зернову угоду та відновила удари по українських портах і зернових складах.

Окупанти не мають великого оперативного резерву

Другим фактором видання називає те, що рішення Росії наступати замість того, щоб повернутися до підготовленої оборони, сповільнило прогрес України, але також залишило РФ з невеликим мобільним резервом у тилу, що було підкреслено безперешкодним маршем Євгена Пригожина до Москви в червні.

«Російські резерви вичерпуються, оскільки підрозділи не можуть бути ротовані з фронту», – зазначила на початку цього місяця полковниця Марго Гросберг, голова військової розвідки Естонії.

Як кажуть деякі офіційні особи, якби Україні вдалося прорватися на відкриту територію, вона могла б швидко просунутися вперед. Хоча в приватних розмовах ці ж особи визнають, що шанси України вийти до Азовського моря зменшуються.

Український контрнаступ буксує? The Economist пояснив, чому не треба панікувати фото 1
фото: скриншот сайту The Economist

Україна підриває основу бойової потужності РФ

«Третій фактор – Україна відколює основу бойової могутності Росії. Повідомляється, що 11 липня під час українського удару в портовому місті Бердянськ було вбито російського генерала Олега Цокова, що свідчить про те, що Україна успішно обстрілювала командні пункти», – пише The Economist.

Зазначається, що останніми днями Україна також використовувала поставлені Великобританією ракети Storm Shadow для ударів по авіабазах і складах боєприпасів, у тому числі в Криму. За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, один такий удар знищив 2500 тонн боєприпасів. 

«У той же час Україна дедалі частіше завдає ударів по Москві за допомогою безпілотників (останній був 24 липня) із наміром підірвати авторитет Кремля та розпалити опозицію до війни», – зазначило видання.

Війна, за оцінкою західного чиновник, який бере участь у формуванні стратегії, є тактично збалансованою. Українська армія, на його думку, має високу мотивацію і добре оснащена, щоб продовжувати наступ довше, ніж передбачалося спочатку. За його словами, російській армії було зручно оборонятися, і вона використає час для будівництва нових укріплень, але залишається крихкою. 

Деякі американські та європейські військові чиновники стверджують, що українські командири були надто обережними, завдаючи ударів своїми новими бригадами. На думку Воллеса, у міру того, як Україна стала більш європейською, вона набула «західноєвропейської обережності».

Позитивною стороною цього небажання жертв видання називає те, що багато українських підрозділів перебувають у кращому стані, ніж припускали планувальники. Очікувалося, що від бригад, які штурмували російські позиції, залишиться лише третина їхньої початкової чисельності. Частково завдяки добре броньованій західній техніці вони зазнали набагато менших втрат. 

Нагадаємо, що німецькі військові вперше розкритикували українську армію. У внутрішньому документі Бундесверу міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. 

За повідомленням Wall Street Journal, повільний темп контрнаступу України може стати випробуванням для проголошеної президентом США Джо Байденом стратегії надання військової допомоги Києву. 

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Теги: росія Україна контрнаступ

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