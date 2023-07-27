На Хмельниччині пролунали вибухи під час тривоги
У регіоні працювала ППО
У ніч на 27 липня у Хмельницькій області прогриміли звуки вибухів під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.
«Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!», – йдеться в повідомленні, опублікованому о 3:10.
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О 3:24 у Хмельницькій області скасовано повітряну тривогу.
Нагадаємо, 26 липня у Хмельницькому було чути звуки вибухів під час масштабної повітряної тривоги. Працювала ППО. Росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині.
Як повідомлялося, росіяни вчора вдарили по Хмельницькій області чотирма ракетами Х-47 «Кинджал». Збройні сили України збили ворожі цілі. Уламки ракет упали у населених пунктах Хмельницького району, а також на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді, унаслідок чого пошкоджено авто.
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