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Повільний контрнаступ України ставить Байдена в складне політичне становище – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Повільний контрнаступ України ставить Байдена в складне політичне становище – ЗМІ
Повільний контрнаступ дати політичний аргумент тим, хто виступає проти підтримки воєнних зусиль з боку США
фото з відкритих джерел

Рішення відвернутися від України і допустити навіть часткову перемогу Росії стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена

Повільний темп контрнаступу України може стати випробуванням для проголошеної президентом США Джо Байденом стратегії надання військової допомоги Києву. Про це повідомляє Wall Street Journal. 

Повільний темп контрнаступу України проти російських окупантів розвіює надії на те, що переговори про припинення бойових дій можуть відбутися цього року, – кажуть західні чиновники. З’являється відчуття, що цей конфлікт не закінчиться. Це також може поставити під сумнів подальшу здатність Заходу постачати зброю, якої і так не вистачає, а також дати політичний аргумент тим, хто виступає проти підтримки воєнних зусиль з боку США.

«Очевидно, що легше надавати більше підтримки, коли справи йдуть добре», – сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст, який підтримує ідею розширення військової допомоги для Києва.

Але, на думку американського дипломата, у адміністрації Байдена не має іншого вибору, окрім як продовжувати надавати зброю. Рішення відвернутися від України і допустити навіть часткову перемогу Росії «стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який затьмарить виведення військ з Афганістану», – додав Гербст, який зараз працює у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council.

Однак збереження поточного курсу теж має певні ризики для США. Байден зробив ставку у своїй зовнішньополітичній діяльності на конфлікт, який він описує як битву між демократією та авторитаризмом. 

Нагадаємо, що німецькі військові вперше розкритикували українську армію. У розпорядженні видання Bild опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. 

Теги: США Джозеф Байден контрнаступ

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