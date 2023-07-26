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Росія і США на межі прямого конфлікту на Близькому Сході

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія і США на межі прямого конфлікту на Близькому Сході
Американський безпілотник MQ-9 Reaper
Фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Російські літаки перешкоджають американським операціям проти ІДІЛ

Після того як один із американських безпілотників був серйозно пошкоджений у неділю в Сирії російським літаком, офіційні особи Пентагону закликають росіян триматися подалі і не заважати операціям США в цьому регіоні. Натомість РФ стверджує, що американці порушують повітряний простір Сирії в районі аль-Танф. Про це пише Newsweek.

Як зазначається, США відновили свої зусилля в Сирії для боротьби з бойовим угрупованням «Ісламська держава» (ІДІЛ) , попри те, що організація, яка контролювала території Іраку та Сирії десять років тому, втратила майже 95% із них.

Нині ж територія населена США, Росією, Туреччиною та Іраном. Цього місяця американські війська вбили лідера ІДІЛ Усама Аль-Мухаджира  під час авіаудару у Східній Сирії.

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, США «не прагнуть ескалації, не прагнуть війни з Росією», однак немає виправдання тому, що російські літаки наближаються до американського безпілотника MQ-9 Reaper.

«Ми продовжуватимемо закликати російські сили в Сирії... Дотримуватися стандартів поведінки, які очікуються від національних військово-повітряних сил», – наголосила вона.

Полковник ВПС США у відставці Джеффрі Фішер заявив, що Росія явно продовжує атакувати неозброєні літаки США, які діють відповідно до чинних правил повітряного простору.

«Якщо б захотіла, Росія могла б збити ці літаки за допомогою ракет або гармат, але замість цього, схоже, просто демонструє небезпечні переслідування», – сказав Фішер. 

«Без сумніву, дії Росії є ескалаційними. Можливо, вони сподіваються отримати певну відповідь з боку США, окрім дипломатичних заходів і заходів м’якої сили, які вже реалізовані. Незрозуміло, чому США не зайняли більш рішучу позицію проти цих атак», – додав він.

Крім того, полковник морської піхоти США у відставці Марк Канчіан повідомив, що недільний інцидент у Сирії схожий на «дрібне переслідування, коли росіяни висловлюють своє роздратування Сполученими Штатами та їхньою політикою».

На його думку, втручання в дії США проти ІДІЛ у Сирії є особливо недалекоглядним, оскільки росіяни також виступають проти ІДІЛ.

За словами генерал-лейтенанта Алекса Грінкевича, командувача повітряним компонентом об’єднаних сил Центрального командування США, MQ-9 було пошкоджено о 12:23 ранку в неділю. Тоді російський винищувач «пролетів небезпечно близько» до безпілотника, коли той виконував місію знищення ІДІЛ, «заважаючи MQ-9 і розгортаючи ракети з позиції прямо над головою, на відстані кількох метрів між літаками».

Також повідомляється, що одна з російських ракет влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила його пропелер. Оперативна бригада змогла утримати дрон у повітрі та повернути його на місце базування.

«Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів применшує нашу місію із забезпечення довготривалої поразки ІДІЛ» , – зауважив Гринкевич і закликав російські сили в Сирії негайно покласти край цій «безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці».

За даними Пентагону, подібний випадок стався ще й 5 липня, коли російський винищувач Су-35 завдав удару по трьох безпілотниках MQ-9, які виконували місію проти цілей ІДІЛ. Тоді російські пілоти скинули кілька парашутних ракет перед американськими безпілотниками, через що американські літаки змушені були маневрувати та ухилятися. До того ж один із російських пілотів увімкнув форсаж, перебуваючи безпосередньо перед одним із безпілотників MQ-9, зменшивши видимість для безпечної роботи.

Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер 6 липня заявив, що дії Росії були непрофесійними та небезпечними. Професійні авіатори, на його переконання, повинні бути менш безрозсудними.

Після зауважень Райдера військові чиновники повідомили про окремий інцидент, пов’язаний із переслідуванням MQ-9 над Сирією: на траєкторії польоту безпілотника російські літаки Су-34 і Су-35 випустили факели, які, за словами офіційних осіб, «пролітали небезпечно близько до літака, створюючи загрозу безпеці всіх учасників».

Associated Press із посиланням на анонімного високопоставленого чиновника з питань оборони повідомило, що США розглядають численні військові варіанти протидії російському переслідуванню в сирійському небі, адже американські війська не збираються поступатися.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, російські офіційні особи двічі за останній тиждень заявили, що американські винищувачі F-16 і Typhoon порушили повітряний простір Сирії в районі аль-Танф шість і вісім разів відповідно за один день.

Нагадаємо, учора російський винищувач пролетів за декілька метрів від американського безпілотника над Сирією та випустив по ньому сигнальні ракети.

Раніше, 18 липня, у ЗМІ з'явилась інформація, що в Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

Теги: США росія Сирія

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