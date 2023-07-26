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Безугла здала колег, що відпочивають під час війни за кордоном (список)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Безугла здала колег, що відпочивають під час війни за кордоном (список)
Мар'яна Безугла
фото: Facebook / Мар'яна Безугла

Депутатка вимагає перевірити інформацію про перетин кордону представників різних фракцій

Народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити народних депутатів на предмет того, чи виїжджали вони закордон на відпочинок під час дії воєнного стану. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нардепка надіслала до СБУ офіційне звернення, у якому вимагає перевірити інформацію про перетин державного кордону народними депутатами України 9-го скликання під час дії воєнного стану та притягнути до відповідальності винних у порушенні законодавства.

Окремо Безугла наголосила на перевірці низки народних депутатів, які, на її думку, могли відпочивати на курортах Європи. Ідеться про Іонову Марію Миколаївну, Крулька Івана Івановича, Пузанова Олександра Геннадійовича, Молотка Ігора Федоровича, Бондарєва Костянтина Анатолійовича, Ларіна Сергія Миколайовича, Суркіса Григорія Михайловича та Льовочкіна Сергія Володимировича.

Звернення Безугли до СБУ
Звернення Безугли до СБУ
фото: Facebook / Мар'яна Безугла
Звернення Безугли до СБУ
Звернення Безугли до СБУ
фото: Facebook / Мар'яна Безугла

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов написав заяву про складання мандату. У середині липня він був помічений на Мальдівах у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші. 

На скандал із Арістовим 25 липня відреагував президент Володимир Зеленський: «Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства».

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Теги: депутат Мар’яна Безугла відпочинок

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