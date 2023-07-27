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ЗМІ дізналися основні завдання українського контрнаступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ дізналися основні завдання українського контрнаступу
Основний удар контрнаступу України припадає на південний схід країни
фото: Facebook / Володимир Зеленський

Військовою ціллю України, зокрема, є вихід до Азовського моря

Українське командування повідомило Сполучені Штати про нову фазу контрнаступу Збройних сил України. Про це пише New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

Українські офіційні особи повідомили американських урядовців, що посилені угруповання ЗСУ спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення до міста Токмак, а в разі успіху – до Мелітополя.

Захисники маю намір розірвати так званий сухопутний міст між окупованими Росією українськими територіями і Кримським півостровом або, принаймні, просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

За словами українських посадовців, нова операція Сил оборони в разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів.

Однак, як пише видання, наразі мало що йде за планом з моменту початку контрнаступу на початку червня. Офіційні особи в Білому домі і Пентагоні вчора заявили, що спостерігають за посиленням активності з великим інтересом.

Як зазначили два чиновники Пентагону, основний удар контрнаступу України, що триває вже майже два місяці, припадає на південний схід країни, де в жорстоку битву вливаються тисячі підкріплень, багато з яких були навчені та оснащені Заходом і до цього часу перебували в резерві.

Загалом лінія фронту у Запорізькій області є однією з трьох осей українського контрнаступу.

Військовою ціллю України, зокрема, є вихід до Азовського моря, що поставить клин між окупованими Росією територіями на півдні та сході України.

Нагадаємо, український контрнаступ просувається повільніше, аніж того очікували західні союзники. Однак є щонайменше три оптимістичні фактори на користь ЗСУ.

До слова, німецькі військові вперше розкритикували українську армію. У внутрішньому документі Бундесверу міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. 

За повідомленням Wall Street Journal, повільний темп контрнаступу України може стати випробуванням для проголошеної президентом США Джо Байденом стратегії надання військової допомоги Києву. 

Читайте також: ISW пояснив особливості українського контрнаступу
Теги: контрнаступ ЗСУ фронт

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