ЗМІ дізналися основні завдання українського контрнаступу

Військовою ціллю України, зокрема, є вихід до Азовського моря

Українське командування повідомило Сполучені Штати про нову фазу контрнаступу Збройних сил України. Про це пише New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські офіційні особи повідомили американських урядовців, що посилені угруповання ЗСУ спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення до міста Токмак, а в разі успіху – до Мелітополя.

Захисники маю намір розірвати так званий сухопутний міст між окупованими Росією українськими територіями і Кримським півостровом або, принаймні, просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами українських посадовців, нова операція Сил оборони в разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів.

Однак, як пише видання, наразі мало що йде за планом з моменту початку контрнаступу на початку червня. Офіційні особи в Білому домі і Пентагоні вчора заявили, що спостерігають за посиленням активності з великим інтересом.

Як зазначили два чиновники Пентагону, основний удар контрнаступу України, що триває вже майже два місяці, припадає на південний схід країни, де в жорстоку битву вливаються тисячі підкріплень, багато з яких були навчені та оснащені Заходом і до цього часу перебували в резерві.

Загалом лінія фронту у Запорізькій області є однією з трьох осей українського контрнаступу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовою ціллю України, зокрема, є вихід до Азовського моря, що поставить клин між окупованими Росією територіями на півдні та сході України.

Нагадаємо, український контрнаступ просувається повільніше, аніж того очікували західні союзники. Однак є щонайменше три оптимістичні фактори на користь ЗСУ.

До слова, німецькі військові вперше розкритикували українську армію. У внутрішньому документі Бундесверу міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки.

За повідомленням Wall Street Journal, повільний темп контрнаступу України може стати випробуванням для проголошеної президентом США Джо Байденом стратегії надання військової допомоги Києву.