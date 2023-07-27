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Дежпереворот у Нігері: військові заявили про повалення президента

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дежпереворот у Нігері: військові заявили про повалення президента
Мохамед Базум
фото: AFP

Заколотники поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні

У Нігері, ймовірно, відбувся державний переворот, унаслідок якого військові скинули президента країни Мохамеда Базума. Про це інформує The Associated Press.

Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру. У середу ввечері по державному телебаченню вони оголосили, що поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

За їхніми словами, всі інституції Нігеру призупинили свою роботу, а ситуацію в каїні контролюють сили безпекию Військові закликали зовнішніх партнерів не втручатися.

Ця заява була зроблена після дня невизначеності, коли члени президентської охорони Нігеру оточили президентський палац і затримали очільника країни Мохамеда Базума. Як пише видання, незрозуміло, де перебував президент на момент оголошення, і чи подав він у відставку.

«Це є наслідком тривалого погіршення ситуації з безпекою, поганого економічного і соціального управління», – пояснили військові у відеозверненні.

Вони додали, що повітряні та наземні кордони закриті, запроваджена комендантська година до стабілізації ситуації.

Група, яка називає себе Національною радою захисту країни, заявила, що залишається прихильною до співпраці з міжнародним і національним співтовариством.

AP зауважило, що напередодні цих подій, у середу у Twitter з акаунта президента Нігеру з'явилося повідомлення про те, що члени елітного охоронного підрозділу взяли участь в «антиреспубліканській демонстрації» і безуспішно намагалися заручитися підтримкою інших сил безпеки. У повідомленні також було сказано, що Базум і його сім'я почуваються добре, але армія і національна гвардія Нігерії готові атакувати, якщо учасники акції не відступлять.

Комісії Африканського Союзу та Економічного співтовариства західноафриканських держав охарактеризували ці події як спробу скинути Базума, який був обраний президентом два роки тому в результаті першої мирної, демократичної передачі влади в країні після здобуття нею незалежності від Франції в 1960 році.

Нагадаємо, очільники переважної частини африканських країн бойкотуватимуть саміт Росія – Африка. 38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на цю подію. 

Теги: Африка держпереворот президент

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