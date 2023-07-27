Чи зможе Чорноморський флот РФ здійсити блокаду України? Оцінка ISW

Російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря

Посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності в Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря. На думку аналітиків, це потрібно щоб створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також посилення контролю.

Як повідомили в українському військовому медіа-центрі (Military Media Center) та міноборони Великої Британії, російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб посилити блокаду України.

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Military Media Center повідомив, що Чорноморський флот РФ посилює бойові дії, підготовку своїх надводних сил та морської авіації.

Водночас аналітики зазначають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, незважаючи на посилення заходів проти цивільних судів.

«Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються потрапити в Україну», – йдеться у звіті.

Малоймовірно, що РФ намагатиметься запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами в Чорноморському регіоні, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію та Туреччину.

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За оцінками експертів, нинішні російські дії в Чорному морі, швидше за все, свідчать про те, що Кремль створює умови для обшуку цивільних та комерційних судів, водночас виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.

У заяві міноборони Британії йшлося про те, що російський корвет «Сергій Котов» патрулює судноплавний шлях між протокою Босфор та Одеською областю, і він може бути частиною оперативної групи з перехоплення комерційних судів, які, за оцінкою РФ, прямують до України.

Напередодні, 20 липня, у міноборони РФ заявили, що їхні сили розглядатимуть усі судна, які прямують до України, як потенційні перевізники військових вантажів.

Російське опозиційне видання «Астра» днями повідомило, що ФСБ РФ оголосила про обшук іноземного вантажного судна, що прямувало з Туреччини до Ростова-на-Дону, і відмінила його прохід через Керченську протоку.

ФСБшники заявили, що судно нібито могло доставляти вибухівку в Україну, оскільки у складі екіпажу корабля було 12 українців. Також російські спецслужби розповіли, що обшукуватимуть інші судна, які перетинають Керченську протоку.

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Нагадаємо, Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Як повідомлялося, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України. Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.