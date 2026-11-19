Сьогодні, 19 листопада, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулося прощання із захисником України Миколою Зіньком, відомим за позивним Камаз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну раду.

«Микола Зінько завжди був справжнім, людиною честі та дії. До останнього залишався вірним Україні та своїм переконанням. Щирі співчуття родині Миколи, його побратимам, друзям та всім близьким. Вічна пам’ять і шана тобі, друже», – зауважив в. о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

фото: Львівська обласна рада

фото: Львівська обласна рада

фото: Львівська обласна рада

Микола Зінько був учасником АТО/ООС, колишнім міським головою Рави-Руської на Львівщині. З початком повномасштабного російського вторгнення знову став на захист України. Служив у лавах п'ятої окремої штурмової Київської бригади.

Крім військової служби, Микола Зінько очолював Львівську обласну організацію Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Колишній міський голова Рави-Руської Микола Зінько загинув, захищаючи Україну фото з відкритих джерел

Завтра, 20 листопада, захисника проведуть в останню путь у його рідному місті Рава-Руська. Чин похорону розпочнеться о 12:00 у храмі Вознесіння Господнього.

Нагадаємо, на фронті загинув заступник командира батальйону п'ятої окремої штурмової бригади Збройних сил України, колишній міський голова Рави-Руської та очільник Львівської обласної організації ВО «Свобода» Микола Зінько.