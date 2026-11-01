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Удар по Львівській громаді: пошкоджено житлові будинки та вантажівки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Львівській громаді: пошкоджено житлові будинки та вантажівки (фото)
Наслідки російської атаки на Львівщину
фото: Андрій Садовий/Telegram

Садовий відзвітував про наслідки російської атаки

Сьогодні, 1 листопада, російська терористична армія вдарила по Львівській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Пошкоджено п'ять житлових будинків та автомобіль у кооперативі Агрохімік. У Рясному-Руському шахед впав на недобудований будинок», – йдеться у повідомленні.

Удар по Львівській громаді: пошкоджено житлові будинки та вантажівки (фото) фото 1
фото: Андрій Садовий/Telegram
Удар по Львівській громаді: пошкоджено житлові будинки та вантажівки (фото) фото 2
фото: Андрій Садовий/Telegram

Садовий додав, що у Підрясному уламки російського дрона пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий та порожню складську будівлю.

«На щастя, постраждалих немає. Пожеж також не зафіксовано. Усі служби працюють на місцях», – підсумував мер.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Зокрема, на Вінниччині під удар потрапили обʼєкти енергетичної інфраструктури, вежа мобільного звʼязку та приватна складська будівля.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

Як повідомлялося, в Острозькому районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в житловому будинку. Площа займання становила 100 кв. м. Унаслідок удару постраждали четверо людей.

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Теги: Львівщина війна

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