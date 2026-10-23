Окупанти атакували енергооб'єкт на Львівщині: знеструмлено 175 населених пунктів

Козицький наголосив, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки

Сьогодні, 23 жовтня, російська терористична армія атакувала обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 по 12:14, ворог атакував безпілотником обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Знеструмлені 175 населених пунктів. 154 – повністю, 21 – частково», – йдеться у повідомленні.

Максим Козицький наголосив, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох областях України. Унаслідок ударів нові знеструмлення виникли у восьми регіонах.

Як повідомлялося, у Житомирській області після чергової російської атаки понад 900 населених пунктів залишилися без електроенергії. У ніч проти 23 жовтня окупанти знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по енергетичних об'єктах та житлових будинках.