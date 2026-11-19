Правоохоронці Львівщини припинили діяльність транснаціональної групи, яка налагодила ввезення в Україну наркотичного засобу кратом та електронних сигарет із психотропною речовиною ТГК. За даними поліції, щомісячний прибуток від незаконного збуту перевищував 11 млн грн. Про це повідомляє Національна поліція України, пише «Главком».

Учасниками групи були шестеро жителів Дніпропетровської області віком від 19 до 34 років. За даними слідства, вони організували канал контрабандного переміщення кратому з країн Європейського Союзу в Україну, а також займалися його зберіганням, фасуванням і продажем гуртом та вроздріб.

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Кадри спецоперації поліції фото: Нацполіція

Для роботи схеми фігуранти орендували у Дніпрі офіс і п'ять гаражних боксів, які використовували як склади та приміщення для фасування. Вони змінювали адреси й способи транспортування товару, а згодом переорієнтувалися на великих гуртових покупців, які замовляли партії від 5 кг.

За інформацією правоохоронців, щомісяця через ці приміщення проходило понад тонну кратому. Замовлення приймали через Telegram-канали, там же координували доставку покупцям. До збуту також залучили двох працівників логістичної компанії. Розрахунки проводили через криптогаманці та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Під час 15 обшуків правоохоронці вилучили близько тонни речовини, схожої на кратом, 320 електронних пристроїв і 79 картриджів для куріння з ТГК. Також вилучено 500 банок із рідиною, що містить кратом, засоби для фасування та інші докази. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку перевищує 12 млн грн.

Шістьох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Львові 36-річний чоловік позичив у знайомого автомобіль Ford Fusion на один день, але замість повернення продав його за $5500.