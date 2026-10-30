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Влада Львівщини пояснила, що буде з рішенням оголосити 2027 роком УПА

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Влада Львівщини пояснила, що буде з рішенням оголосити 2027 роком УПА
Ініціатива викликала невдоволення Польщі через ставлення до УПА
фото: Львівська обласна рада

Постанова обласної ради досі не підписана, а для набуття нею чинності потрібен підпис виконувача обов’язків голови ради

Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича досі не набуло чинності. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у листі до маршалка Сілезького воєводства Польщі Войцеха Салуги, передає «Главком» із посиланням на видання Zachod.

Козицький зазначив, що постанова обласної ради досі не підписана. Він також наголосив на необхідності враховувати зовнішньополітичні інтереси України та відносини з Польщею.

«Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у вашому листі, досі не підписана і не набула чинності. Переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати зовнішньополітичні інтереси України та добросусідські відносини з Республікою Польща», – написав очільник ОВА.

Він також зауважив, що розуміє чутливість питань історичної пам’яті для українського та польського народів і важливість їх обговорення з взаємною повагою та готовністю до порозуміння.

У пресслужбі Львівської ОВА уточнили, що для набуття постановою чинності її має підписати виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод. Станом на момент повідомлення цього не зроблено. В адміністрації також наголосили, що не були ініціаторами відповідного рішення.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада підтримала проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Рішення ухвалили з нагоди ювілейних дат: 120-річчя від дня народження Шухевича й Ольжича та 85-річчя створення УПА.

Ініціатива викликала критику з боку польських політиків. Зокрема, маршалок Сілезького воєводства Войцех Салуга звернувся до Козицького, назвавши рішення таким, що шкодить відносинам між Україною та Польщею.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що український лідер був невдоволений рішенням львівських депутатів і не підтримуватиме його.

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Теги: історія Польща Львівщина ОУН-УПА

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