НАЗК викрило посадовця Держекоінспекції Львівщини на підробітку в Bolt

Упродовж 2024 року Вітковський отримав 755 тис. грн заробітної плати за основним місцем роботи

Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області Валерій Вітковський, перебуваючи на державній службі, додатково працював водієм таксі через сервіс Bolt. Отримані за цю діяльність кошти він не зазначив у своїй декларації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати перевірки його декларації.

Як зазначено у висновках НАЗК, упродовж 2024 року Вітковський отримав 755 тис. грн заробітної плати за основним місцем роботи. Водночас він виконував замовлення таксі на автомобілі Chevrolet Bolt. За інформацією агентства, посадовець здійснив щонайменше 77 поїздок, за які естонська компанія Bolt Operations OU перерахувала йому загалом 9211 грн. Гроші надходили безпосередньо на банківський рахунок, проте в декларації цей заробіток був відсутній.

Компанія Bolt Operations Ukraine підтвердили, що Вітковський зареєструвався на платформі як водій-партнер. Зазначається, що він регулярно проходив фотоверифікацію в мобільному застосунку, особисто підтверджуючи свою особу. Версію про те, що обліковим записом могли користуватися інші люди, компанія відкинула.

Перевірка декларації за 2024 рік тривала з 13 квітня до 31 липня 2026 року. У межах цієї процедури НАЗК зверталося до посадовця з проханням пояснити виявлені обставини, однак Вітковський можливістю надати пояснення не скористався.

Закон України «Про запобігання корупції» забороняє державним службовцям займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім передбачених законодавством винятків. За порушення цих обмежень передбачена адміністративна відповідальність: штраф до 8,5 тис. грн, конфіскація доходу, отриманого внаслідок такого сумісництва, а також внесення відомостей до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Крім незадекларованого заробітку від поїздок Bolt, НАЗК встановило й інші розбіжності у майновій звітності посадовця. Загальний обсяг недостовірних відомостей у його декларації становить майже 60 тис. грн.