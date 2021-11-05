Метеоролог пророкує Європі «теплові хвилі Люцифера» раз на три роки

У серпні 2021 року в Італії було побито рекорд європейських температур – 48,8°C

Теплові хвилі отримали назву «люциферових» (Lucifero) в Італії в 2017 році, коли у всій Південній Європі стояли надзвичайно високі температури, що перевищували 40 °C

Професор Пітер Стотт із британського Метеорологічного бюро заявив в інтерв'ю програмі BBC «Панорама», що шанси на екстремальні погодні явища по всьому світу продовжують зростати, і якщо міжнародному співтовариству не вдасться приборкати глобальне потепління, то до 2100 року потрібно очікувати приходу в Європу раз в три роки «теплових хвиль Люцифера», коли температура влітку підскакуватиме до 50°C. Про це повідомляє видання Daily Mail.

«Наука ясно говорить про те, що чим швидше ми скоротимо викиди парникових газів, тим з більшою ймовірністю зможемо уникнути серйозних наслідків зміни клімату», – заявив учений.

Необхідно скоротити такі викиди практично до нуля до 2050 року, щоб уникнути підвищення температур на 1,5 ° C і запобігти всім цим катаклізмам.

Висловлювання прозвучало на тлі саміту Cop26, що проходить у Глазго, де лідери і політики з усього світу намагаються домовитися про конкретні заходи щодо запобігання викидам парникових газів. Індія оголосила про скорочення викидів до нуля до 2070 року, Китай досягне вуглецевої нейтральності до 2060 року, а В'єтнам взяв на себе подібні зобов'язання до 2050 року.

Теплові хвилі отримали назву «люциферових» (Lucifero) в Італії в 2017 році, коли у всій Південній Європі стояли надзвичайно високі температури, що перевищували 40 °C. У серпні 2021 року в Італії було побито рекорд європейських температур – 48,8°C.



