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    Метеоролог пророкує Європі «теплові хвилі Люцифера» раз на три роки

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    У серпні 2021 року в Італії було побито рекорд європейських температур &ndash; 48,8&deg;C - Метеоролог пророкує Європі «теплові хвилі Люцифера» раз на три роки
    У серпні 2021 року в Італії було побито рекорд європейських температур – 48,8°C
    фото: Tony Gentile/Reuters

    Теплові хвилі отримали назву «люциферових» (Lucifero) в Італії в 2017 році, коли у всій Південній Європі стояли надзвичайно високі температури, що перевищували 40 °C

    Професор Пітер Стотт із британського Метеорологічного бюро заявив в інтерв'ю програмі BBC «Панорама», що шанси на екстремальні погодні явища по всьому світу продовжують зростати, і якщо міжнародному співтовариству не вдасться приборкати глобальне потепління, то до 2100 року потрібно очікувати приходу в Європу раз в три роки «теплових хвиль Люцифера», коли температура влітку підскакуватиме до 50°C. Про це повідомляє видання Daily Mail.

    «Наука ясно говорить про те, що чим швидше ми скоротимо викиди парникових газів, тим з більшою ймовірністю зможемо уникнути серйозних наслідків зміни клімату», – заявив учений.

    Необхідно скоротити такі викиди практично до нуля до 2050 року, щоб уникнути підвищення температур на 1,5 ° C і запобігти всім цим катаклізмам.

    Висловлювання прозвучало на тлі саміту Cop26, що проходить у Глазго, де лідери і політики з усього світу намагаються домовитися про конкретні заходи щодо запобігання викидам парникових газів. Індія оголосила про скорочення викидів до нуля до 2070 року, Китай досягне вуглецевої нейтральності до 2060 року, а В'єтнам взяв на себе подібні зобов'язання до 2050 року.

    Теплові хвилі отримали назву «люциферових» (Lucifero) в Італії в 2017 році, коли у всій Південній Європі стояли надзвичайно високі температури, що перевищували 40 °C. У серпні 2021 року в Італії було побито рекорд європейських температур – 48,8°C.

    Теги: клімат Китай Індія рекорд наука
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    Метеоролог пророкує Європі «теплові хвилі Люцифера» раз на три роки